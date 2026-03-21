В Калининграде мужчина обнаружил мумифицированное тело соседа, который скончался в прошлом году

Житель Калининграда обнаружил мумифицированное тело 71-летнего соседа. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло 19 марта на ул. Миклухо-Маклая. Калининградец приехал к себе в квартиру в двухэтажном доме, где постоянно не проживает. Мужчина почувствовал странный запах и пошёл к соседу. На стук в дверь никто не открывал. Калининградец вызвал сотрудников МЧС, те вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированное тело хозяина. Известно, что мужчина вёл затворнический образ жизни, почти не выходил из дома.

На место выезжали следователи регионального СКР. По предварительным данным, калининградец скончался не менее трёх месяцев назад. Для установления точной причины смерти и обстоятельств случившегося назначена проверка, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам будет принято процессуальное решение. Разыскиваются родственники умершего.