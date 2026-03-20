Туристов из Калининграда задержали за прогулку по крыше в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пятерых туристов, в том числе из Калининграда, которые забрались на крышу здания в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 20 марта, на Литейном проспекте. По данным Росгвардии, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения и поднялась на крышу медицинского центра по наружной пожарной лестнице.

Сотрудники учреждения заметили посторонних и нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыли два наряда вневедомственной охраны.

Четверо нарушителей смогли самостоятельно спуститься, однако один из мужчин оказался сильно пьян и не мог передвигаться. Для его эвакуации вызвали спасателей и медиков. Сотрудники МЧС помогли 26-летнему мужчине спуститься с крыши, госпитализация ему не потребовалась.

Всех задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.