На окраине Калининграда нашли тело мужчины, который загадочно исчез накануне Нового года

В Калининграде нашли тело 76-летнего пенсионера, который загадочно исчез накануне Нового года. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Погибшего обнаружили местные жители на территории СНТ «Сад-3», расположенного на окраине Калининграда в конце проспекта Победы. Как добавил знакомый с ситуацией источник, мёртвого человека заметили, когда растаял снег. Он лежал рядом с участком, куда наведались собственники. Погибшего удалось опознать в том числе по одежде.
В региональном СКР организовали проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.
Днём 30 декабря 76-летний Александр Е. пришёл на работу к жене в супермаркет «Виктория» возле Южного вокзала. Побыв немного, он сказал, что поедет домой. Пара живёт на ул. Дзержинского. Мужчина пообещал встретить жену с работы, но не пришёл. Мужчину искали волонтёры и полиция, супруга ездила по городу с его фото, но Александра никто не видел.