На окраине Калининграда нашли тело мужчины, который загадочно исчез накануне Нового года

В Калининграде нашли тело 76-летнего пенсионера, который загадочно исчез накануне Нового года. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Погибшего обнаружили местные жители на территории СНТ «Сад-3», расположенного на окраине Калининграда в конце проспекта Победы. Как добавил знакомый с ситуацией источник, мёртвого человека заметили, когда растаял снег. Он лежал рядом с участком, куда наведались собственники. Погибшего удалось опознать в том числе по одежде.

В региональном СКР организовали проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.