Сняла с вешалки и ушла: в Калининграде задержали женщину за кражу мужских кофт в ТЦ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже одежды из магазина в торговом центре на улице Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 18 марта.

В полицию обратилась администратор торговой точки, которая заявила о пропаже товара. По предварительным данным, женщина зашла в магазин, сняла с вешалки три кофты в мужском отделе, спрятала их в пакет и вышла, не оплатив покупку. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу.

Похищенные вещи женщина успела продать, а полученные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.