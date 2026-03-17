В Гусеве с родителей двух девочек, избивших сверстницу на городском стадионе, взыскали 100 тысяч рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гусеве с родителей двух девочек, которые избили сверстницу на городском стадионе, взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале во вторник, 17 марта.

«По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с родителей подростков в пользу пострадавшей девочки компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетней взыскано 100 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.