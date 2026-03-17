В Калининграде владелец автосервиса хранил в шкафу ручной пулемёт для загадочных целей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде владелец автосервиса хранил в шкафу ручной пулемёт Дегтярёва и не стал объяснять полицейским, откуда он у него взялся и зачем был нужен. Об этом областное управление МВД сообщило в своём телеграм-канале во вторник, 17 марта.

Оперативники вышли на 46-летнего индивидуального предпринимателя после проверки полученной информации. В его мастерской на улице Полтавской полицейские нашли завёрнутое в ткань и спрятанное в шкафу оружие с пустым дисковым магазином.

Экспертиза показала, что пулемёт изготовили промышленным способом, он пригоден для стрельбы. Мужчина, как уточнили в УМВД, раньше судим не был. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Расследование продолжается.