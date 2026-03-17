В Звенигороде завершили поиски пропавшей девочки: тело ребёнка нашли в Москве-реке

В Звенигороде завершилась операция по поиску детей, пропавших 7 марта. Тело 13-летней девочки нашли в Москве-реке, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своём телеграм-канале.

«Это невосполнимая утрата, трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль. Все эти дни работали спасатели, водолазы, медики, добровольцы. Спасибо каждому, кто участвовал и делал всё возможное. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Светлая память детям», — написал чиновник.