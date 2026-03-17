Стартап по-калининградски: шестеро приятелей организовали в гараже производство «палёного» коньяка

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали шестерых калининградцев, которые организовали нелегальное производство алкоголя и сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На складе и в гараже, где «трудились» подозреваемые, обнаружили более 24 тонн спирта, коробки с которым хранились прямо на улице, свыше 600 литров готовой продукции, бутылки и ящики с этикетками, производственное оборудование, а также около 2,5 тысячи пачек сигарет без маркировки.

«Предварительно установлено, что злоумышленники закупали оптовые партии этилового спирта. Из него кустарным способом с помощью красителей и ароматизаторов изготавливали алкогольные напитки, не имея соответствующих лицензий и разрешений. Контрафакт с этикетками известных брендов, а также сигареты без маркировки продавали частным лицам и предпринимателям», — написала в своём телеграм-канале Ирина Волк.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства организованной группой в особо крупном размере»). Сотрудники полиции устанавливают всех возможных соучастников, а также каналы поступления и сбыта контрафакта.