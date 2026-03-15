В Калининграде мужчина попал в больницу с ожогами из-за туристического газового баллончика

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде при неосторожном обращении с туристическим газовым баллончиком пострадал мужчина. Об этом сообщили в группе областного МЧС во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на улице Лаптевых. Пострадавшего с термическими ожогами первой и второй степени экстренно доставили в больницу.

В ведомстве напомнили: газовые баллончики требуют осторожности. Их нельзя нагревать, повреждать, распылять рядом с огнём. Хранить ёмкости следует в специально отведённом месте, использовать можно только сертифицированное оборудование.