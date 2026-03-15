В Москве парень по заданию «спецслужб» вломился в чужую квартиру, убил хозяйку и сутки держал там её дочь

В Москве молодой человек, поверивший телефонным мошенникам, вломился в квартиру на Строгинском бульваре, убил хозяйку и до следующего дня не выпускал из дома её дочь. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России в воскресенье, 15 марта.

Всё произошло 13 марта. По версии следствия, парень пришёл в квартиру с болгаркой, ломом, кувалдой и другими инструментами, потому что был уверен: он помогает правоохранителям в некой спецоперации.

В этот момент дома находилась 16-летняя дочь хозяйки. В ведомстве считают, что аферисты обманули и её. Девочка вышла из квартиры встретить мать и сказала: внутри работает «сотрудник спецслужб». Женщина сразу заподозрила неладное и попыталась остановить незваного гостя.

После этого парень потребовал назвать код от сейфа, набросился на хозяйку квартиры и несколько раз ударил её, в том числе ножом. Женщина умерла на месте. В какой-то момент молодому человеку удалось вскрыть ящик, забрать больше 2 тысяч долларов и другие ценности. По указанию кураторов он выбросил похищенное в окно.

Дочь погибшей, как утверждается, всё это время оставалась в квартире. Уйти ей разрешили лишь на следующий день — тогда же мошенники велели фигуранту самому покинуть место преступления.

Москвичу уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В СК заявили, что на допросе он признал вину и раскаялся. По словам парня, больше месяца назад ему позвонили неизвестные, представились силовиками и убедили, что он должен участвовать в «оперативных мероприятиях», чтобы избежать уголовной ответственности.

Следствие собирается просить суд отправить обвиняемого в СИЗО. На месте преступления изъяли орудие убийства, назначены экспертизы.