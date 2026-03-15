Ущерб на 2,5 млн рублей: появилось видео поджога машин силовиков в Черняховске

В Черняховске общий ущерб после поджога машин сотрудников правоохранительных органов превысил 2 млн рублей. Об этом «Клопс» рассказали в прокуратуре Калининградской области в воскресенье, 15 марта.
Помимо Ford и Volvo, принадлежавших силовикам, пламя повредило припаркованные рядом Hyundai Creta и Fiat. По данным ведомства, общий ущерб от поджога составил 2 055 000 рублей.
Поджигателем оказался 50-летний житель Черняховска. Мужчину задержали и арестовали, ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).