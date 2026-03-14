Ревность обернулась колонией: жителя Взморья осудили за поджог дома знакомой

Светловский городской суд вынес приговор жителю посёлка Взморье по уголовному делу о поджоге жилого дома и краже денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

В мае 2025 года мужчина на почве ревности поджёг дом своей знакомой. В результате пожара женщине был причинён ущерб на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, злоумышленник похитил с банковского счёта потерпевшей 104 тыс. рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Светлого суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать с осуждённого в пользу потерпевшей всю сумму причинённого материального ущерба.