Знала пароль от мобильного банка: в Светлом дочь перевела себе 2,2 млн рублей со счёта матери

В Светлом возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, которую подозревают в краже крупной суммы со счёта матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В полицию обратилась 40-летняя женщина и заявила, что с её банковского счёта исчезло более 2,2 млн рублей. Правоохранители получили расширенную информацию о движении средств и установили, что деньги были переведены на счёт дочери заявительницы.

По предварительным данным, девушка знала пароль от мобильного банка и воспользовалась им, чтобы перевести деньги на свой счёт. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Следователь ОМВД России по Светловскому городскому округу возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.