Пожар из-за электросети: прокуратура добивается компенсации в миллион для жительницы Нестерова

Прокуратура Нестеровского района обратилась в суд в защиту прав пенсионерки, квартира которой пострадала при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 12 марта.

Инцидент произошёл в мае 2025 года в Нестерове в одном из жилых домов. В результате возгорания была повреждена квартира местной жительницы. Как установила проверка, причиной пожара стала аварийная работа электросети и оборудования в соседней квартире. Сумма причинённого ущерба составила более 983 тысяч рублей.

Прокурор района подал в суд исковое заявление о взыскании ущерба с собственника квартиры, где произошло возгорание. В настоящее время иск находится на рассмотрении.