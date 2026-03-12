Тело прибило к берегу: в Калининградской области обнаружен погибшим 65-летний мужчина, пропавший в ноябре

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Правдинском районе найден погибшим 65-летний мужчина, пропавший в ноябре 2025 года. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией, сведения подтвердили в региональном СКР.

Останки жителя посёлка Холмогорное Владимира Ж. обнаружил его сосед недалеко от дома. Тело находилось на берегу реки Запрудной: вероятнее всего, его прибило к берегу. Мужчина обратил внимание, что над этим местом кружили вороны. Погибшего смогли опознать в том числе по одежде.

Пенсионера искали волонтёры ПСО «Запад», спасатели, полиция. «Мужчина жил на окраине посёлка, там рядом несколько рек и поля. Волонтёры группами несколько раз выезжали на его поиски. На момент его исчезновения вокруг была высокая трава, местность труднопроходимая», — рассказали в ПСО «Запад».

В региональном СКР пояснили, что на место выезжал следователь. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по её результатам будет вынесено процессуальное решение.