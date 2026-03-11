Исчезновение мальчиков и девочки в Звенигороде: к поискам детей подключили авиацию

В Звенигороде и близлежащей местности к поискам троих пропавших детей привлекли авиацию. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ПСО «ЛизаАлерт», РИА Новости пишет в среду, 11 марта.

«Сегодня к работе подключилась авиация: над местом поиска совершал облёт вертолет ВПСО «Ангел». Также для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолёт SkyLiader 500 — это позволило расширить зону видимости и детально обследовать труднодоступные участки акватории», — заявили в поисково-спасательном отряде.