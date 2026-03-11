На хуторе в Полесском районе обнаружили тела мужчины и женщины

В Полесском районе обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Трагедия произошла в посёлке Берёзовка во вторник, 10 марта. Тела 56-летней женщины и её 61-летнего гражданского мужа обнаружили в частном доме, где проживала пара. На место выехали следователи регионального СКР, назначена процессуальная проверка.
«В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. В доме была установлена печь, заслонка которой была закрыта.
Предварительно установлено, что смерть пары могла наступить в результате отравления окисью углерода. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в региональном СКР.
В Следственном комитете напомнили о мерах предосторожности при пользовании печным отоплением:
- Перед отопительным сезоном необходимо проверять и чистить дымоходы и печи, устранять повреждения и неисправности.
- При эксплуатации контролируйте процесс горения, не допускайте перегрева печи, поддерживайте умеренный режим топки.
- Закрывайте заслонку лишь тогда, когда весь уголь и древесина полностью сгорели и огонь погас.
- Не храните рядом с печью легко воспламеняющиеся предметы.
- Используйте качественное топливо, предназначенное для вашего типа печи.
- Регулярно проветривайте помещения.
- Установите датчики угарного газа.