На хуторе в Полесском районе обнаружили тела мужчины и женщины

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Полесском районе обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла в посёлке Берёзовка во вторник, 10 марта. Тела 56-летней женщины и её 61-летнего гражданского мужа обнаружили в частном доме, где проживала пара. На место выехали следователи регионального СКР, назначена процессуальная проверка.

«В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. В доме была установлена печь, заслонка которой была закрыта.

Предварительно установлено, что смерть пары могла наступить в результате отравления окисью углерода. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в региональном СКР.

В Следственном комитете напомнили о мерах предосторожности при пользовании печным отоплением: