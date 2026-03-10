Спасатели обследовали почти 20 км Москвы-реки в поисках пропавших под Звенигородом детей

В Звенигороде спасатели продолжают искать троих пропавших подростков и уже обследовали почти 20 км акватории Москвы-реки. Об этом, ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка МЧС России, пишет РИА Новости во вторник, 10 марта.

Общая протяжённость обследованной акватории составила 19 400 метров. Для детального осмотра дна и пространства подо льдом специалисты используют специальное гидролокационное оборудование.

Оперативный штаб расширил зону поисков. Спасатели провели гидроакустическое обследование рельефа вверх по течению, а для работы водолазов оборудовали четыре майны и пробурили более 200 технических отверстий. Дно реки дополнительно сканируют эхолотами.