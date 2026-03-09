Свеча едва не обернулась бедой: из горевшей высотки на Сельме спасли 10 человек, ещё 132 эвакуировали

Пожар в доме на улице Елизаветинской начался в комнате на третьем этаже. Об этом сообщили в группе областного МЧС во «ВКонтакте».

По предварительным данным, причиной ЧП стала декоративная свеча, которую оставили без присмотра. Вспыхнувший огонь быстро вызвал сильное задымление в подъезде. Спасатели вывели из дома 142 человека, в том числе 38 детей. Из них десятерых, включая двоих несовершеннолетних, пришлось спасать.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 63 человека и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 48 спасателей и 10 спецавтомобилей.