Схватила сыновей и выскочила из дома: в Калининграде у многодетной семьи сгорела квартира

В Калининграде у многодетной семьи сгорела квартира, мать и сыновья едва успели спастись. О несчастье «Клопс» рассказала сама Елена.
В семье Елены Бандёнок четверо детей — старшая дочь живёт отдельно. Вечером 4 марта Елена была дома с пятилетними мальчишками-близнецами, средняя дочь была у бабушки, муж-инженер — в командировке. Женщина работает в страховой компании, берёт работу на дом.
«У нас трёхкомнатная квартира, мальчишки играли вдвоём в одной комнате, я работала в кабинете. Всё было тихо-спокойно. Вдруг в какой-то момент погас свет. Я вышла и почувствовала запах дыма. Поняла, что горит в большом платяном шкафу, где были ребята — там у нас и бельё, и одежда, и все мои украшения, и куча бумаг и документов», — взволнованно вспоминает женщина.
Елена говорит, что, судя по всему, ребята баловались, что-то подожгли, испугались и положили тлеющую вещь в шкаф. Закрыли дверку и стали дальше играть, чтобы проказу не заметила мама. Елена признаётся, что до сих пор не знает, что подожгли дети — в доступности не было ни зажигалок, ни спичек.
«Я растерялась, может, и можно было потушить, но я очень испугалась за детей — зачем-то распахнула окна, чтобы проветрить, хотя потом уже поняла, что этого нельзя было делать. Схватила мальчишек и повела их к соседям», — продолжает калининградка.
Елена всё же смогла вернуться и закрыть окна, но было поздно — шкаф полыхал, схватились натяжные потолки, шторы, бельё и детские кровати. Соседи позвонили в 112.
Пожарные приехали через 15-20 минут. Они работали грамотно и быстро. Подтвердили, что очаг возгорания действительно был в шкафу.
В результате пожара в квартире многодетной семьи полностью уничтожены две комнаты — закопчены стены, сгорели мебель, техника, детские игрушки и одежда. Одна из комнат более или менее сохранилась.
«Сейчас, конечно, нам помогают друзья и знакомые. Детей быстро одели, выбрасываем обгоревшие вещи, моем квартиру. Очень жалко технику, телевизор, принтер — им пользовались и я, и муж. У нас нет окон, нужно всё зачищать, заново делать проводку. Нужны грамотные, честные оконщики, строители, электрики. Что делать, придётся платить, искать деньги, но хоть бы на нас не наживались», — добавила калининградка.
Елена говорит, что также нужна домашняя утварь — постельное бельё, полотенца, техника, принтер.
Узнать, как помочь погорельцам, можно по телефону Елены — 89097792972. К номеру телефона привязаны банковские карты Т-банк, Сбербанк, Альфа-банк.