Схватила сыновей и выскочила из дома: в Калининграде у многодетной семьи сгорела квартира

Ссылка В Калининграде у многодетной семьи сгорела квартира, мать и сыновья едва успели спастись. О несчастье «Клопс» рассказала сама Елена. В семье Елены Бандёнок четверо детей — старшая дочь живёт отдельно. Вечером 4 марта Елена была дома с пятилетними мальчишками-близнецами, средняя дочь была у бабушки, муж-инженер — в командировке. Женщина работает в страховой компании, берёт работу на дом. «У нас трёхкомнатная квартира, мальчишки играли вдвоём в одной комнате, я работала в кабинете. Всё было тихо-спокойно. Вдруг в какой-то момент погас свет. Я вышла и почувствовала запах дыма. Поняла, что горит в большом платяном шкафу, где были ребята — там у нас и бельё, и одежда, и все мои украшения, и куча бумаг и документов», — взволнованно вспоминает женщина.

Елена говорит, что, судя по всему, ребята баловались, что-то подожгли, испугались и положили тлеющую вещь в шкаф. Закрыли дверку и стали дальше играть, чтобы проказу не заметила мама. Елена признаётся, что до сих пор не знает, что подожгли дети — в доступности не было ни зажигалок, ни спичек. «Я растерялась, может, и можно было потушить, но я очень испугалась за детей — зачем-то распахнула окна, чтобы проветрить, хотя потом уже поняла, что этого нельзя было делать. Схватила мальчишек и повела их к соседям», — продолжает калининградка. Елена всё же смогла вернуться и закрыть окна, но было поздно — шкаф полыхал, схватились натяжные потолки, шторы, бельё и детские кровати. Соседи позвонили в 112.

В квартире разбиты окна и испорчен балкон, выгорели две комнаты. Скриншот видеозаписи