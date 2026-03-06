Калининградскому адвокату предъявили обвинение в государственной измене

В Калининградской области 65-летней адвокату региональной адвокатской палаты предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону в пятницу, 6 марта.

По версии следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и передавать информацию о сотрудниках силовых ведомств региона, которые занимаются выявлением и расследованием уголовных дел в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Кроме того, как считают следователи, женщина передавала спецслужбам иностранного государства сведения по уголовным делам, которые стали ей известны в ходе адвокатской деятельности.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ранее женщину обвиняли по ст. 275.1 УК РФ — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Однако в ходе расследования её действия переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет управление ФСБ России по Калининградской области.