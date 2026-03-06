8 легковушек и грузовик: на Приморском полукольце произошло массовое ДТП (видео)

Около 8:20, на 20,6 км трассы столкнулись восемь легковушек и один грузовик. Покорёженные машины живописно разбросало по дороге, из-за чего другим автомобилистам приходится маневрировать, чтобы объехать аварию. В связи с этим в районе ДТП собирается пробка.

На Приморском полукольце утром в пятницу, 6 марта произошло массовое ДТП. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в ГАИ региона.

В результате аварии один из пассажиров получил травмы, его отвезли в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили «Клопс» в региональном минздраве, от госпитализации все участники аварии отказались.