В Калининградской области выдворят 13 иностранцев, нелегально работавших водителями общественного транспорта и такси

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области выдворят 13 иностранцев, которые нелегально работали водителями общественного транспорта и такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 5 марта.

Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Госавтоинспекцией провели рейды. Во время проверок полицейские осмотрели более 570 объектов, в том числе маршрутные такси и автобусы, а также объекты транспортной инфраструктуры и строительства. По итогам рейдов составили 82 административных протокола. Из них 52 — по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранцем правил пребывания в России»), ещё 10 — по ст. 18.9 КоАП РФ. Правоохранители установили, что пятеро иностранцев незаконно работали водителями общественного транспорта и такси.

К ответственности также привлекли восемь работодателей, которые незаконно наняли мигрантов. В отношении семерых водителей составили протоколы за нарушения правил дорожного движения. По результатам проверок полицейские вынесли 13 решений о выдворении иностранцев из России. Ещё 25 человек получили запрет на въезд в страну.

Также правоохранители выявили 16 преступлений в сфере миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранного гражданина»).