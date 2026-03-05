В Калининградской области участнику СВО вернули миллион рублей, похищенный мошенниками

Прокуратура Полесского района помогла защитить права участника специальной военной операции, ставшего жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 5 марта.

В январе 2024 года неизвестные убедили мужчину перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счёт». В результате он лишился 1 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счёт жителя Кемеровской области.

Прокурор Полесского района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и постановил вернуть пострадавшему 1 млн рублей.