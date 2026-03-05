Рыл траншею для прокладки газовой трубы: погибшему на окраине Калининграда экскаваторщику было 39 лет

Экскаваторщик, погибший в СНТ на окраине Калининграда, рыл траншею для прокладки газовой трубы. К таким выводам предварительно пришли следователи, разбираясь в обстоятельствах трагедии, сообщил «Клопс» источник в правоохранительных органах.

Мужчине было 39 лет, он из посёлка Тишино Багратионовского района. На данный момент точно не установлено, на кого он работал, и был ли трудоустроен официально.

Яма размером примерно 6 на 6 метров, куда упала техника, была вырыта и заполнилась водой в результате таяния снега. Водитель, предположительно, захлебнулся после опрокидывания кабины в воду.

В региональном СКР пока ограничились коротким комментарием: сотрудники ведомства детально устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

«Следователь осмотрел место происшествия. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СК России по Калининградской области.