Спасатели подняли тело машиниста экскаватора, упавшего в яму с водой под Калининградом (фото, видео)

Под Калининградом в районе СНТ «Полёт» из заполненного водой углубления достали погибшего мужчину, который находился за рулём спецтехники. Об этом сообщили в группе областного МЧС во «ВКонтакте».

По данным ведомства, экскаватор провалился в выгребную яму с водой, после чего его водитель погиб. На месте работали водолазы поисково-спасательного отряда МЧС России, тело передали сотрудникам полиции. К работам привлекали девять человек личного состава и две единицы техники.