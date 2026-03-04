Под Калининградом экскаватор провалился в карьер, водитель погиб (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Под Калининградом в карьер с водой провалился экскаватор. Об этом в ГУ МЧС по Калининградской области сообщили «Клопс» в среду, 4 марта.

Сообщение о несчастном случае поступило в 17:20. Техника упала в карьер в районе Люблинского шоссе, в СНТ «Полёт». К месту направили поисково-спасательный отряд Калининградской области МЧС России.

Обновлено в 19:29

Как рассказал «Клопс» источник в экстренных службах региона, экскаватор провалился в канаву и опрокинулся на бок во время земляных работ. Кабина водителя полностью ушла под воду, мужчина не смог выбраться. Сейчас на месте работают водолазы.