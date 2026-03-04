Водителем, сгоревшим в BMW под Калининградом, оказался пауэрлифтер: у мужчины остался ребёнок (видео с места ДТП)

В ДТП на трассе Калининград — Мамоново 2, после которого загорелся BMW, погиб 34-летний пауэрлифтер. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Мужчина был мастером спорта России и перспективным троеборцем, участвовал и побеждал в соревнованиях. Три года назад после смерти тренера он приостановил спортивную карьеру. У погибшего остался маленький ребёнок.

В региональном минздраве сообщили о состоянии второго участника аварии — водителя Alfa Romeo. 51-летний мужчина не получил тяжёлых травм.

«Состояние пациента удовлетворительное, на основании диагностических и лабораторных исследований показаний к госпитализации в стационар не было. Ему рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту жительства», — пояснили в ведомстве.