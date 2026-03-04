БФУ вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о теракте

В Калининграде БФУ им. И. Канта вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании зданий. Об этом, ссылаясь на пресс-службу вуза, пишет ТАСС в среду, 4 марта.
Проверки завершились, угрозы не обнаружено, все объекты работают в штатном режиме, всё хорошо», — заявили представители университета.
В вузе также уточнили, что эвакуация затронула около 20 корпусов. Всего в БФУ обучаются примерно 14 тысяч студентов.
После анонимного сообщения о минировании занятия прекратили ещё в двух вузах Калининграда и Полесска. Угрозу проверяли полицейские, кинологи, МЧС, пожарные, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.