БФУ вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о теракте

В Калининграде БФУ им. И. Канта вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании зданий. Об этом, ссылаясь на пресс-службу вуза, пишет ТАСС в среду, 4 марта.

Проверки завершились, угрозы не обнаружено, все объекты работают в штатном режиме, всё хорошо», — заявили представители университета.

В вузе также уточнили, что эвакуация затронула около 20 корпусов. Всего в БФУ обучаются примерно 14 тысяч студентов.