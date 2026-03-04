Не давал проехать, а потом ударил в лицо: калининградцы ищут свидетелей дорожного конфликта в Светлогорске

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Семья калининградцев ищет свидетелей дорожного конфликта 26 февраля в Светлогорске. Что произошло, «Клопс» рассказала пострадавшая.

Виктория, Михаил и их шестилетний сын отдыхали в Светлогорске. Около 19:30 они ехали на своей легковушке Audi по улице Дачной в сторону Хуторской. Возле дома №4 они увидели грузовик, который, как предполагает женщина, вёз продукты в расположенный неподалёку магазин.

«Там очень узкая дорога, а на обочинах был навален снег и лёд. Он ехал прямо на нас и не тормозил, буквально зажимал, хотя с его стороны был карман. Мы даже не могли спокойно объехать его и взобраться на этот бордюр. Мужу пришлось выкручивать руль, чтобы не столкнуться!» — рассказывает Виктория.

По её словам, именно грузовой Ford создал аварийную ситуацию: «Мы чуть не столкнулись! Муж с трудом сумел увернуться, а потом водитель грузовика ещё начал нам сигналить, мол, что ты делаешь? Кое-как мы разъехались.

Тут из грузовика выбегает пассажир и с кулаками бросается на мужа.

Миша его оттолкнул. У нас ребёнок в машине. Я выбегаю, хватаю мужа, чтобы он не стал драться. Он спортсмен, физически сильный. Я его держу, говорю: не дай бог, не трогай их! Следом выбегает водитель и также кидается на мужа, начинает пинать, толкать».

Женщина держала мужа за руки и куртку и оказалась между мужчинами, как в воронке. Потом почувствовала удар в лицо.

«Я понимаю, что это один из парней, говорю: «Ты ответишь, за то, что меня ударил!» А он врёт — мол, это не я, а твой муж. Потом вроде накал спал, драка прекратилась. Мы стояли и разговаривали на повышенных тонах. Те объясняли, что ехали гружёные, поэтому не могли маневрировать. Я говорю: ну хоть бы моргнули, какой-то знак показали, притормозили, пропустили — нет, просто молча пёрли на нас.

И вот этот водитель снимает очки и неожиданно исподтишка бьёт с размаху мужа в челюсть.

Миша не ожидал. Он упал, возможно, на доли секунды потерял сознание. Видимо, он прилично ударился: когда очнулся, голова кружилась. Я кричала, чтобы они перестали, остановила их», — рассказывает собеседница «Клопс».

На вопрос, зачем он ударил мужа Виктории, водитель ответил: «Я подумал — у него нож».

«Я говорю: какой нож? Мы же вот стоим перед вами, просто разговариваем! Руки даже не в карманах были! Вызвали полицию, но те сказали, что им максимум будет штраф пять тысяч рублей за то, что вас побили. А в машине сидел наш сын. Он и то видел, какой дядя меня ударил, а какой — мужа», — возмущается Виктория.

Женщина и её супруг хотят наказать нападавших за созданную на дороге аварийную ситуацию, побои и оскорбления. По словам Виктории, за конфликтом наблюдали многие из окон соседнего дома. Она не исключает, что у кого-то есть видеозаписи, и просит откликнуться свидетелей.

Связаться с Викторией можно по телефону 89527965606.