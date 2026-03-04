Следом за БФУ ещё в двух вузах Калининграда и Полесска прекратили занятия в связи с угрозой минирования (видео)

В Западном филиале РАНХиГС и филиале Санкт-Петербургского аграрного университета в Полесске прекращены занятия в связи с анонимным сообщением о минировании. Об этом «Клопс» сообщили в региональном МЧС.
Как пояснили в МЧС, на ул. Артиллерийской, 62, в Калининграде и ул. Советской, 10, в Полесске работают полиция, кинологи, МЧС, пожарные, Росгвардия, ФСБ.
В корпусе БФУ на ул. Невского, 14, проверка завершена. Как сообщили в ведомстве, никаких взрывоопасных предметов там не обнаружено.
Учащиеся присылают видео и пишут, что вышли из здания. Студентов отпустили с занятий.
«В колледже РАНХиГС тоже отменили пары. Приехала Росгвардия, пожарка. Сказали — пять минут, чтобы забрать вещи. Охранник сказал, что едут кинологи с собаками», — сообщил «Клопс» один из студентов.
Утром 4 марта в Калининграде прекратили занятия в корпусах БФУ им. Канта из-за анонимного сообщения о минировании.