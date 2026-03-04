В Черняховске пьяный автомобилист повалил инспектора на землю и схватил за шею — дело ушло в суд

В Черняховске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, по версии следствия, напал на инспекторов ДПС. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области в среду, 4 марта.

По данным следствия, ночью 25 октября 2025 года 45-летний мужчина сел за руль пьяным. Его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Когда полицейские потребовали выполнить законные требования, водитель отказался подчиняться и применил силу.

Как полагают следователи, одного из инспекторов он ударил рукой по лицу, второго повалил на землю и схватил за шею. Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Прокурор Черняховска утвердил обвинительное заключение. Материалы направили в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу.