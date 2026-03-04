Жильцов развалившегося дома под Светлогорском поселили в пансионате для престарелых: что происходит на месте ЧП (видео)

Жильцы развалившегося двухэтажного дома в посёлке Приморье пытаются спасти от мародёров погребённые под руинами вещи. Как складывается ситуация после ЧП, «Клопс» рассказали лишившиеся крыши над головой люди.
В первые сутки пострадавшим предоставили номера в одном из отелей Светлогорска. Вернувшись на следующий день домой, они узнали от соседей, что в дом пытались проникнуть мародёры.
Подростки тут лазили. Хотели, видимо, поворовать, что удастся достать.
Нам пришлось заколотить двери, потому что заходить внутрь опасно. Балки могут обрушиться», — вздыхает житель дома Анатолий.
Мужчина говорит, что в полдень 3 марта их попросили покинуть гостиницу: «Позвонили: всё, собирайтесь, едете в «Мечту». В пансионат для престарелых. Там старики живут пожизненно».
Часть жильцов согласилась и уехала. Другие отказались, среди них — Сергей, семья которого занимала муниципальную квартиру на втором этаже. В ней жили он сам, сестра с маленьким ребёнком, брат и мать.
«У нас ещё квартира в 20 квадратов есть — временно туда поедем, говорит мужчина. — Но куда дальше? У меня денег нет, я не знаю, куда идти. Мы еле успели выскочить. Документы, одежда, вещи — всё под завалами. Туда не зайдёшь.
Встанешь — провалишься в подвал. Балки висят. Опасно.
Рабочие ставят забор, но никакой информации жильцам не дают. Когда будут разбирать завалы, можно ли что‑то забрать, к кому обращаться? — перечисляет Сергей вопросы, остающиеся без ответа. — Внизу живёт бабушка — она два года уже по съёмным квартирам. А другая квартира — частная, сейчас их тоже выселяют».
Без документов и вещей
Сергей вытащил из сарая велосипед, газонокосилку, бензопилу, чтобы перенести в гараж к родственнику. Показывает фотографию: дыра вместо потолка, свисают обломки перекрытий и мебели, ковёр упал вместе с плитой.
«Когда стены начали ходить, никто сначала не поверил. Заскрипели балки, одна из стен пошла трещинами. Через пару часов звонит сосед-ветеран, живущий напротив: «Серёг, всё валится, езжай бегом!» Стены уже ходили волнами».
Он вспоминает, как спасал соседей, показывает видеозапись: «Я кричал, двери выбивал. Зажало Володю — соседа справа с семьёй. Макс, участник СВО с медалями, дверь открыть не мог. Он с мамкой живёт, с Ольгой. Сейчас они в пансионате. Я позвонил в 112. Потом МЧС приехало. А дальше начало падать. Вылетели мы наружу в одной одежде, в ней и остались».
В ночь с 3 на 4 марта Сергей спал в машине около дома. Говорит, что администрация приставила охрану.
«Сказали собрать документы — что у кого есть: наследство, жильё, машины. Зачем — не объяснили.
Мы боимся, что нас по‑тихому спишут, как будто мы ни на что не имеем права».
Люди стоят перед своим домом и смотрят на окна квартир, где ещё вчера готовили обед, спали, смотрели телевизор. Внутри — руины, завалы никто не разбирает. До вчерашнего дня вокруг здания была только лента-ограждение. Потом привезли столбы и начали делать забор.
СК возбудил уголовное дело
На место ЧП выезжали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Калининградской области. Как сообщили в региональном СКР, после публикации «Клопс» по указанию руководителя регионального ведомства Дмитрия Канонерова было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).
«Бездействие неустановленных должностных лица из числа сотрудников администрации МО «Светлогорский городской округ Калининградской области» повлекло существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений дома. В ходе расследования уголовного дела следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие», — пояснили в ведомстве.
Как добавили в Следкоме, дом официально не признан аварийным и подлежащим расселению. Людям предоставлено временное жилье.
На место происшествия выезжал Светлогорский межрайонный прокурор Роман Чиркин. В ведомстве организовали проверку исполнения жилищного законодательства. По результатам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Двухэтажный дом в Приморье разрушился 2 марта. Жильцы и соседи рассказали о ЧП.