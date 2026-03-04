Жильцов развалившегося дома под Светлогорском поселили в пансионате для престарелых: что происходит на месте ЧП (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жильцы развалившегося двухэтажного дома в посёлке Приморье пытаются спасти от мародёров погребённые под руинами вещи. Как складывается ситуация после ЧП, «Клопс» рассказали лишившиеся крыши над головой люди.

В первые сутки пострадавшим предоставили номера в одном из отелей Светлогорска. Вернувшись на следующий день домой, они узнали от соседей, что в дом пытались проникнуть мародёры.

Подростки тут лазили. Хотели, видимо, поворовать, что удастся достать.

Нам пришлось заколотить двери, потому что заходить внутрь опасно. Балки могут обрушиться», — вздыхает житель дома Анатолий.

Мужчина говорит, что в полдень 3 марта их попросили покинуть гостиницу: «Позвонили: всё, собирайтесь, едете в «Мечту». В пансионат для престарелых. Там старики живут пожизненно».

Часть жильцов согласилась и уехала. Другие отказались, среди них — Сергей, семья которого занимала муниципальную квартиру на втором этаже. В ней жили он сам, сестра с маленьким ребёнком, брат и мать.

«У нас ещё квартира в 20 квадратов есть — временно туда поедем, говорит мужчина. — Но куда дальше? У меня денег нет, я не знаю, куда идти. Мы еле успели выскочить. Документы, одежда, вещи — всё под завалами. Туда не зайдёшь.

Встанешь — провалишься в подвал. Балки висят. Опасно.

Рабочие ставят забор, но никакой информации жильцам не дают. Когда будут разбирать завалы, можно ли что‑то забрать, к кому обращаться? — перечисляет Сергей вопросы, остающиеся без ответа. — Внизу живёт бабушка — она два года уже по съёмным квартирам. А другая квартира — частная, сейчас их тоже выселяют».