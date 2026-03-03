В полиции рассказали подробности аварии под Калининградом, где в загоревшемся авто погиб мужчина

Причиной аварии на трассе Калининград — Мамоново 2, где после возгорания погиб водитель одного из автомобилей, стал выезд BMW на встречную полосу. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале пресс-службы областного УМВД во вторник, 3 марта.

Машины столкнулись около 18:10. По предварительным данным, за рулём BMW находился мужчина 1991 года рождения, Alfa Romeo управлял водитель 1974 года рождения. Легковушки вспыхнули после лобового столкновения, погиб водитель первого авто.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в ведомстве.