КГТУ заплатил 21 млн рублей за бумажные кораблики: главу «Ушаковских верфей» обвинили в мошенничестве

Генерального директора компании «Ушаковские верфи» обвиняют в мошенничестве на 21 млн рублей. До 9 апреля 62-летний предприниматель будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда в понедельник, 2 марта.

Следствие установило, что в декабре 2019 года между ООО «Ушаковские верфи» и Калининградским государственным техническим университетом был заключён договор, согласно которому предприятие спроектирует и создаст к октябрю 2021 года опытный образец судна. Глава предприятия в группе с пока не установленными лицами не выполнил условия контракта и совершил хищение принадлежащих университету средств в размере 21 260 854 рубля.

«Сделано это было путём предоставления документов о якобы выполненных работах в полном объёме по первым двум этапам, предусмотренным договором», — говорится в материалах суда.

По условиям домашнего ареста, обвиняемый не имеет права общаться со свидетелями и другими участниками уголовного судопроизводства.