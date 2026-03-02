В Москве покончил с собой бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов

Бизнесмен Умар Джабраилов совершил самоубийство в своей квартире в Москве. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет Интерфакс в понедельник, 2 марта.

Трагедия произошла ночью в апартаментах на Тверской улице. Охрана вызвала полицию и скорую помощь, врачи попытались провести реанимацию и доставили предпринимателя в больницу, однако спасти его не удалось.

В материале говорится, что в последние годы у бизнесмена было депрессивное состояние. «К сожалению, у него была пагубная привычка», — заявил собеседник агентства, напомнив, что в 2020-м бывший сенатор уже пытался покончить с собой. Появившуюся в СМИ информацию о возможных финансовых проблемах Джабраилова в органах не подтвердили.

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. С конца 1990-х он был топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж». В 2000 году предприниматель баллотировался в президенты России, однако набрал 0,1% голосов и занял последнее место. В 2004-м его избрали членом Совфеда от Чечни, где он представлял исполнительную власть региона и был заместителем председателя комитета по международным делам; сенаторские полномочия Джабраилов сохранял до 2009 года. После ухода из верхней палаты парламента сосредоточился на бизнесе и общественной деятельности, возглавлял Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.