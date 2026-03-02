Едва не откусил нос: в Калининграде питбуль набросился на знакомого хозяйки и разорвал ему лицо (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде питбуль набросился на знакомого хозяйки и разорвал ему лицо, едва не откусив нос. Об этом «Клопс» рассказал сам пострадавший, получивший страшные увечья.

Утром 27 февраля Александр с другом зашли к владелице пса на несколько минут. Нужно было решить какие-то вопросы.

«Это было около 10:00. Там коммуналка, мы даже в квартиру не приходили. Женщина вышла в прихожую, и мы там стояли, спокойно разговаривали. В какой-то момент из комнаты вышла собака, обошла моего приятеля и резко, неожиданно бросилась мне в лицо. Всё было мгновенно, я даже не успел среагировать», — рассказывает потерпевший.

Собака начала рвать мужчину. Хозяйка попыталась оттащить пса, но у неё не получилось. На помощь бросился друг Александра. Около полутора минут он оттаскивал питбуля.

«Это был кошмар, мы с трудом справились. Весь в крови я выскочил на улицу, друг за мной. У меня на лице были глубокие раны длиной по несколько сантиметров, куски тканей болтались, зияющая дыра на переносице. Друг остановил скорую, которая проезжала мимо. Меня сразу привезли в областную больницу. Лицо зашивали два хирурга, операция длилась два с половиной часа. У этой породы очень мощные челюсти, и если бы он вцепился мне в горло, я бы с вами уже не разговаривал», — констатирует мужчина.