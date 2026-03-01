В Калининграде на улице Летней водитель поехал по встречке и «вытолкал» другое авто в кювет

В Калининграде на улице Летней на участке с односторонним движением столкнулись две легковушки. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 марта.

По предварительной информации, ДТП произошло в 16:26 у дома №10. Водитель Hyundai поехал против шерсти и столкнулся с автомобилем LADA. От удара вторую машину вынесло на дерево, после чего она съехала в кювет. Мужчина, находившийся за рулём, получил травмы.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ДТП в полиции.