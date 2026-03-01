Бастрыкин потребовал доклад по делу калининградца, который прикуривал и грел ноги у Вечного огня

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу после инцидента у мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Об этом информационный центр ведомства написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 марта.

Имеется в виду недавний случай с 48-летним местным жителем. Будучи пьяным, он прикурил от Вечного огня, а затем попытался греть у пламени ноги. Происходящее зафиксировали городские камеры, мужчину задержали.

Бастрыкин поручил главе областного управления Дмитрию Канонерову доложить о ходе и результатах расследования. Дело контролирует центральный аппарат ведомства.