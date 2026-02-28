17-летняя калининградка убедила бабушку друга в атаке «мошенников», похитив её деньги и пуделя

В Калининграде 17-летняя девушка обманула бабушку друга, забрав её деньги и пуделя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 28 февраля.

В полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что знакомая её внука похитила деньги и забрала собаку. Общий ущерб составил более 67 тысяч рублей.

Как установили полицейские, 17-летняя девушка пришла в гости к внуку пожилой женщины. Пока молодой человек был занят, гостья общалась с его бабушкой. Она убедила пожилую женщину, что та якобы стала жертвой мошенников и должна срочно перевести средства на «безопасный счёт».

Доверившись словам девушки, пенсионерка передала ей телефон. Подозреваемая перевела со счёта потерпевшей более 17 тысяч рублей. Чтобы уйти из квартиры без подозрений, гостья предложила выгулять пуделя хозяйки. Женщина была уверена, что та вернётся, и передала ей собаку. Однако, выйдя на улицу, девушка отпустила пуделя и скрылась. Позже собаку нашли во дворе дома. Похищенные деньги, по данным полиции, она потратила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.