Стало известно, за что арестовали министра молодёжной политики Калининградской области Анну Мусевич

В Центральный районный суд Калининграда поступили ходатайства следствия о заключении под стражу в отношении троих жителей города, среди которых — министр молодёжной политики региона Анна Мусевич. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда в субботу, 28 февраля.

Все трое обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение денежных средств путём обмана в особо крупном размере»). Уголовное дело было возбуждено 27 февраля.

По версии следствия, речь идёт о хищении части федеральной субсидии, предоставленной Росмолодёжью. Деньги выделил на организацию круглогодичного молодёжного образовательного центра в пос. Донское. Следствие считает, что при исполнении договора на поставку мебели для центра были представлены подложные документы, а стоимость услуг завысили на 9 511 898 рублей. Эти средства обвиняемые присвоили. Общая сумма контракта составляла 42 127 460 рублей.

Обосновывая необходимость ареста Мусевич, следователь указал на тяжесть вменяемого преступления — санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Кроме того, по мнению следствия, наличие высокого дохода и загранпаспорта с отметками о пересечении границы может позволить ей покинуть регион. Учитывая занимаемую должность и широкий круг связей, обвиняемая может воспрепятствовать расследованию. В суде следователь сообщила, что один из свидетелей заявил о попытке повлиять на его показания.

В ходатайстве также указано, что во время следственных действий женщина якобы не подчинилась законным требованиям и воспользовалась мобильным телефоном, чтобы предупредить предполагаемых соучастников об обысках.

Суду предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения.