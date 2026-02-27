«Хотели на рыбалку поехать»: кадры задержания двоих обвиняемых в незаконной добыче янтаря в Калининградской области (видео)

Появились кадры задержания двоих из десяти обвиняемых в незаконной добыче янтаря в Калининградской области. Мужчина на видео объясняет, что они с другом «хотели поехать на рыбалку». Об этом «Клопс» рассказали в Генеральной прокуратуре РФ, видеозапись предоставило Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.
Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 10 жителей региона в возрасте от 26 до 52 лет. Вся компания обвиняется по ч. 3 ст. 255 УК РФ («Самовольная добыча янтаря в крупном размере»), ч. 3 ст. 191 УК РФ («Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём, его незаконные хранение и перевозка, совершённые в крупном размере организованной группой»).
По версии следствия, преступная группа незаконно добывала янтарь в акватории Балтийского моря с 2022 по 2024 годы. Прокуратура показала кадры задержания двоих подозреваемых на улице, около автомобилей. На вопрос, куда они передвигались, один из мужчин поясняет: «Мы хотели на рыбалку поехать».
Как сообщают источники «Клопс», следствие считает, что организацией процесса занимался уроженец республики Коми. Впоследствии мужчина и его знакомые привлекли к «бизнесу» ещё девять человек, один из подельников — своего сына, который тоже стал фигурантом уголовного дела. Среди задержанных уроженцы Карелии, Нижегородской области, Уфы и Вильнюса, которые перебрались в Калининградскую область и осели в приморских городах. Следствием установлено, что в распоряжении обвиняемых было 11 маломерных судов, оформленных на них самих и их родственников, а также более десятка автомобилей, прицепы для перевозки лодок и камня от места добычи до склада. Янтарь хранили на квартирах обвиняемых, в подвалах, гаражах и других нежилых помещениях, где камень фасовали и упаковывали.
Среди изъятого у фигурантов есть водолазное снаряжение: кислородные баллоны, дыхательные аппараты, шлемы, маски и шланги для подачи газовых смесей, гидрокомбинезоны, гидрокостюмы летнего и зимнего типа. Старатели закупили надувные жилеты, грузы и обувь, средства ориентирования, глубиномеры, часы и компасы, ножи и ласты. Изъяли также GPS-навигационную технику, прибор для исследования рельефа дна — эхолот, весы для взвешивания добытого янтаря.
Как ранее сообщили в региональном СКР, общий объем незаконно добытого янтаря составил более 394 кг, который оценивается в размере свыше 9,1 млн рублей. Соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд Калининградской области для рассмотрения по существу.