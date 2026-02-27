«Хотели на рыбалку поехать»: кадры задержания двоих обвиняемых в незаконной добыче янтаря в Калининградской области (видео)

Появились кадры задержания двоих из десяти обвиняемых в незаконной добыче янтаря в Калининградской области. Мужчина на видео объясняет, что они с другом «хотели поехать на рыбалку». Об этом «Клопс» рассказали в Генеральной прокуратуре РФ, видеозапись предоставило Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 10 жителей региона в возрасте от 26 до 52 лет. Вся компания обвиняется по ч. 3 ст. 255 УК РФ («Самовольная добыча янтаря в крупном размере»), ч. 3 ст. 191 УК РФ («Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём, его незаконные хранение и перевозка, совершённые в крупном размере организованной группой»).

По версии следствия, преступная группа незаконно добывала янтарь в акватории Балтийского моря с 2022 по 2024 годы. Прокуратура показала кадры задержания двоих подозреваемых на улице, около автомобилей. На вопрос, куда они передвигались, один из мужчин поясняет: «Мы хотели на рыбалку поехать».