Калининградец пытался прикурить от Вечного огня, а после решил погреть ноги у пламени

В Калининграде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над местом захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 27 февраля.

Сигнал о нарушении поступил в полицию от сотрудников АПК «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный пытался прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам, после чего грел ноги у пламени.

Личность нарушителя установили — им оказался 48-летний калининградец. По данным полиции, в момент происшествия он был пьян. Мужчину задержали по горячим следам при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Расследование продолжается.