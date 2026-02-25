Арест счетов помог: в Калининграде таксиста заставили выплатить крупную компенсацию пострадавшей в ДТП пассажирке

В Калининграде пассажирке такси, получившей серьёзные травмы в ДТП, перечислят компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в среду, 25 февраля.

Женщина, гражданка РФ, постоянно проживающая за границей, приехала в город к родственникам и воспользовалась услугами такси. Водитель превысил скорость и нарушил правила дорожного движения, из-за чего произошло ДТП. В результате аварии пассажирка получила открытую ЧМТ, перелом лобной кости и другие травмы.

Суд признал, что здоровью женщины причинён тяжкий вред. Виновника привлекли к уголовной ответственности и обязали выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации. Чтобы стимулировать должника побыстрее рассчитаться, приставы арестовали его банковские счета. После принятых мер мужчина полностью погасил задолженность. Дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор — 35 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

Взысканные средства направят пострадавшей, а сумму исполнительского сбора — в доход государства.