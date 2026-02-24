Ночное «шоу» над дорогой: в Калининграде снова загорелись и оборвались троллейбусные провода (видео)

В Калининграде на улице 9 Апреля вспыхнула троллейбусная контактная сеть. Происходящее напоминало фейерверк, рассказали «Клопс» очевидцы.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 23 февраля, в районе спуска с моста на Московский проспект. Над дорогой появились яркие вспышки, с проводов сыпались искры.

По словам очевидцев, «файер-шоу» длилось чуть больше минуты: провод догорел и оборвался. Автомобилисты старались объезжать опасный участок. Инцидент не повлиял на движение троллейбусов, так как по эстакаде электротранспорт не ходит.

Почему «горят» провода?

Электрик одного из крупных предприятий пояснил, что подобные вспышки чаще всего связаны с плохим контактом в сети. По словам Сергея, при околонулевой температуре и осадках на проводах образуется корка льда или слой мокрого снега. В городе они содержат соль и реагенты, которые действуют как электролит и провоцируют искрение в местах ослабленной изоляции.

Резкие перепады температур также влияют на натяжение контактной сети. Специалист уточнил, что иногда искрение — это процесс «самоочистки», когда электрическая дуга плавит лёд. Однако сильное искрение ускоряет износ проводов.

Опасно ли это?

Если вспышки происходят высоко над дорогой, повода для паники нет. Троллейбусная система рассчитана на подобные нагрузки. Тем не менее специалисты советуют соблюдать осторожность: