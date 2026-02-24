Один начал драку, другой увидел это в окно: в Калининграде арестован второй участник смертельной уличной потасовки

Второму калининградцу предъявлено обвинение в избиении до смерти случайного знакомого. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Следователи предъявили обвинение обоим нападавшим по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). 35-летнего мужчину суд арестовал 20 февраля. Второй подозреваемый был задержан позднее и арестован во вторник, 24 февраля.

По версии следствия, вечером 20 февраля два приятеля выпивали в квартире у одного из них на Машиностроительной. После застолья один из них направился к себе домой. По пути он встретил незнакомого мужчину. Между ними произошёл конфликт, который перерос в драку.

Увидев потасовку из окна, собутыльник выбежал на улицу и тоже принялся бить прохожего. Получив множество ударов по голове и туловищу, 37-летний пострадавший умер на месте преступления.

В кратчайшие сроки личности злоумышленников установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району. Оба мужчины задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение.

Суд арестовал второго обвиняемого на два месяца. Фигурант водворён в СИЗО до 21 апреля.

«По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, который позволит установить все обстоятельства произошедшего», — добавили в Следственном комитете.