15:16

После публикации «Клопс» прокуратура проверит причины пожара в ДК посёлка Петрово

  1. Происшествия
Автор:
Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм

Прокуратура Гурьевского района начала проверку после публикации «Клопс» об аварийном состоянии Дома культуры в посёлке Петрово. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Из-за проблем с крышей в здании произошло короткое замыкание, которое привело к пожару. При этом, как отмечают местные жители, власти не принимали мер, чтобы привести объект в порядок.

Специалисты проверят, как содержится один из крупнейших в России ДК и соблюдаются ли там требования закона. «По результатам <...> будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

По словам местных жителей, в петровском Доме культуры на стенах повесили таблички с запретом включать свет, чтобы не произошло короткого замыкания. В минувшие выходные Масленицу в здании отмечали под протекающей крышей и осыпающейся штукатуркой.

656
