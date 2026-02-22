В США женщину, написавшую детскую книгу о горе после смерти мужа, обвинили в его убийстве

Жительницу штата Юта, выпустившую детскую книгу о том, как пережить потерю отца, обвинили в убийстве собственного супруга. Об этом сообщает Associated Press.

39-летний Эрик Ричинс умер в марте 2022 года в собственном доме в городе Камас. Изначально его смерть не сочли подозрительной, однако позже судебно-медицинская экспертиза установила: причиной стала передозировка фентанила — сильнодействующего синтетического опиоида.

По версии следствия, в тот вечер Кори Ричинс приготовила мужу коктейль, в который якобы подмешала вещество. Обвинение утверждает, что она приобрела фентанил незадолго до случившегося. Более того, прокуратура заявляет, что это мог быть не первый эпизод: за несколько недель до смерти Эрик чувствовал недомогание после домашнего ужина, и тогда в его организме также находили следы наркотика.

Мотивом могли стать финансовые разногласия. По данным обвинения, женщина задолжала кредиторам свыше 1,8 млн долларов, а потом взяла деньги мужа и без его ведома купила дом за 2 млн. Эрик Ричинс, как утверждают в прокуратуре, собирался изменить завещание и ограничить жене доступ к своим средствам.

Весной 2023 года, почти через год после смерти мужа, Кори Ричинс выпустила детскую книгу «Are You With Me?» («Ты со мной?»). В ней говорится о ребёнке, который тяжело переживает внезапную смерть отца, но чувствует его незримое присутствие рядом. Автор продвигала издание как историю, основанную на личном опыте.

Ричинс арестовали в мае 2023-го и обвинили в убийстве и ряде других преступлений, включая мошенничество и незаконное хранение наркотиков. Вину писательница не признаёт. Адвокаты настаивают, что версия следствия строится на косвенных доказательствах. Судебный процесс продолжается, очередное заседание назначено на 23 февраля.