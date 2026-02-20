Тело лежит на земле, рядом кричит женщина: в Калининграде на улице до смерти избили мужчину (фото, видео)

В Калининграде на ул. Машиностроительной до смерти избили мужчину. Об этом рассказывают очевидцы, также на месте находится сотрудник редакции «Клопс».
Трагедия произошла вечером 20 февраля около школы № 29. По предварительным данным, жертвой стал мужчина в возрасте 30-35 лет. По словам очевидцев, погибший подрался с подростками. Эту информацию подтвердил один из полицейских. Мужчина был в сознании, когда нападавшие ушли. Он сам себе вызвал скорую, но скончался до приезда медиков.
«Как всё произошло, мы не слышали, всё быстро случилось. Мы вышли — там лежал мужчина на земле, а рядом, плакала и жутко кричала женщина. Судя по всему, его жена», — рассказали сотрудники ближайшего магазина.
По данным источника и других очевидцев, рядом с парой был ребёнок, его забрали приехавшие на место происшествия медики скорой. Но эта информация пока не подтверждена. С телом погибшего работают криминалисты. Полицейские забрали спутницу погибшего в машину, она находится в неадекватном состоянии. Место происшествия огородили лентами.
«Судя по всему, женщина — пьяна, ведёт себя буйно, её посадили в полицейскую машину, чтобы она не замёрзла. Она тарабанит в машине, бьётся громко, слышно на всю округу. Орёт, что у неё температура, чтобы её выпустили. Полицейские просят, чтобы дама сидела спокойно», — передаёт с места ЧП сотрудник редакции.
На данный момент полицейские опрашивают сотрудников и клиентов пивного магазина неподалёку. По одной из версий, мужчина украл пиво.
«Клопс» запросил комментарий в региональном УМВД, пока никаких сведений в полиции не сообщили: «На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».