Тело лежит на земле, рядом кричит женщина: в Калининграде на улице до смерти избили мужчину (фото, видео)

Ссылка В Калининграде на ул. Машиностроительной до смерти избили мужчину. Об этом рассказывают очевидцы, также на месте находится сотрудник редакции «Клопс». Трагедия произошла вечером 20 февраля около школы № 29. По предварительным данным, жертвой стал мужчина в возрасте 30-35 лет. По словам очевидцев, погибший подрался с подростками. Эту информацию подтвердил один из полицейских. Мужчина был в сознании, когда нападавшие ушли. Он сам себе вызвал скорую, но скончался до приезда медиков.

«Как всё произошло, мы не слышали, всё быстро случилось. Мы вышли — там лежал мужчина на земле, а рядом, плакала и жутко кричала женщина. Судя по всему, его жена», — рассказали сотрудники ближайшего магазина. По данным источника и других очевидцев, рядом с парой был ребёнок, его забрали приехавшие на место происшествия медики скорой. Но эта информация пока не подтверждена. С телом погибшего работают криминалисты. Полицейские забрали спутницу погибшего в машину, она находится в неадекватном состоянии. Место происшествия огородили лентами.