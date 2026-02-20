В Правдинске инспектор ДПС погорел, взяв с пьяного водителя без прав 30 тыс. рублей

ВКонтакте

Сотрудник Госавтоинспекции лишился звания лейтенанта, получил штраф в 600 тыс. рублей и 4 года и 2 месяца колонии общего режима за получение взятки. Такое решение вынес суд, приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщили в региональном СКР.

18 декабря 2021 года в Правдинске инспектор ДПС для проверки документов остановил автомобиль. За рулём находился местный житель который был пьян и не имел прав на управление автомобилем. Водитель откупился от составления административного протокола, дал лейтенанту районного отряда ГИБДД 30 тыс. рублей.

Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Калининградской области, а также прокуратура Правдинского района.

Суд также запретил подсудимому на 3 года занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.